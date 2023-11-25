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12:32, 25 ноября 2023Силовые структуры

В России руководителя детского парламента задержали по подозрению в педофилии

В Братске по подозрению в педофилии задержали руководителя детского парламента

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Братске Иркутской области полиция задержала педагога, руководителя детского городского парламента по подозрению в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, жертвой мужчины стала 15-летняя школьница. По ее словам, подозреваемый слал ей обнаженные фотографии, трогал ее, а также намекал на интимные действия.

В полицию с заявлением обратились родители пострадавшей, которые увидели в телефоне переписку с педагогом. После задержания было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что все остальные члены организации отзываются о задержанном положительно.

Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, работающего дворником, по подозрению в домогательствах к школьнице. Отмечается, что мужчина уже числился в федеральном розыске за педофилию в другом регионе.

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      Никита Абрамов
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