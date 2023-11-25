В Совфеде оценили вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии НАСА

Пушков: нейросеть подтвердила доводы о поддельной фотографии лунной миссии NASA

Вывод американской нейросети о поддельном фото астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на Луне подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Об этом многие говорят уже давно — и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», — написал Пушков.

24 ноября президенту РФ Владимиру Путину на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» сообщили, что нейросеть от американской компании Google посчитала поддельной одну из фотографий лунной миссии НАСА. Об опыте работы с нейросетью, признавшей снимок ненастоящим, рассказал руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко. По его словам, при распознании изображения искусственный интеллект отметил красным почти все объекты на фотографии, посчитав их поддельными. В то же время фотографию китайского лунохода нейросеть сочла настоящей.

В 2019 году директор НАСА Джеймс Брайденстайн заявил, что недостаточное финансирование помешало американским астронавтам высадиться на Луну и Марс к настоящему времени. Под политическим риском имеется в виду финансирование, пояснил он. По его словам, в прошлых десятилетиях попытки улететь на Луну и Марс уже предпринимались, однако программы занимали «слишком много времени и денег».