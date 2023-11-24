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20:40, 24 ноября 2023Наука и техника

ИИ посчитал фотографию лунной миссии НАСА подделкой

Нейросеть от Google сочла одну из фотографий лунной миссии НАСА подделкой

Фото: NASA

Нейросеть от американской компании Google посчитала одну из фотографий лунной миссии НАСА поддельной. Об этом сообщили президенту РФ Владимиру Путину на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», пишет РИА Новости.

Об опыте работы с нейросетью, признавшей снимок ненастоящим, рассказал руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко. По его словам, при распознании изображения искусственный интеллект (ИИ) отметил красным почти все объекты на фотографии, посчитав их поддельными. В то же время фотографию китайского лунохода нейросеть сочла настоящей.

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что вывод о подделке сделала именно американская нейросеть, а не российская и это позволяет избежать предвзятости.

Ранее Путин заявил о значимости искусственного интеллекта для человечества. «С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», — отметил глава государства.

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