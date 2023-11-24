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18:25, 24 ноября 2023Наука и техника

Путин заявил о значимости ИИ для человечества

Путин: с ИИ человечество начинает новую главу своего существования
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о значимости искусственного интеллекта (ИИ) для человечества. Об этом сообщают «Известия».

«С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», — отметил глава государства в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». По словам Путина, этот тезис «совершенно очевиден».

«Граждане видят, как ИИ делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, а также улучшает качество управления, механизма предоставления государственных услуг», — подчеркнул президент. Он также добавил, что новые технологии все шире применяются в работе регионов и на предприятиях.

При этом президент считает, что ИИ не сможет заменить ключевых специалистов. «Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — подытожил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил нарастить мощности суперкомпьютеров не менее чем на порядок. По словам президента, это критически важно для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

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      Андрей Ставицкий
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