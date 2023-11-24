Путин поручил нарастить мощности суперкомпьютеров не менее чем на порядок

Путин: мощности российских суперкомпьютеров надо нарастить на порядок

Президент России Владимир Путин высказался о перспективах российских суперкомпьютеров. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Обращаю внимание правительства и компаний альянса. Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее, чем на порядок», — заявил Путин на пленарном заседании конференции AI Journey. По словам президента, это критически важно для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, Владимир Путин поручил главе правительства обеспечить ученым доступ к суперкомпьютерам. Также он отметил, что необходимо существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ.

«Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования», — добавил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения. Глава государства предположил, что инициативы в этой сфере начнут работать тогда, когда человечество почувствует угрозу от бесконтрольного распространения технологий.