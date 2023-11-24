Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:14, 24 ноября 2023Наука и техника

Путин поручил нарастить мощности суперкомпьютеров не менее чем на порядок

Путин: мощности российских суперкомпьютеров надо нарастить на порядок

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин высказался о перспективах российских суперкомпьютеров. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Обращаю внимание правительства и компаний альянса. Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее, чем на порядок», — заявил Путин на пленарном заседании конференции AI Journey. По словам президента, это критически важно для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, Владимир Путин поручил главе правительства обеспечить ученым доступ к суперкомпьютерам. Также он отметил, что необходимо существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ.

«Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования», — добавил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения. Глава государства предположил, что инициативы в этой сфере начнут работать тогда, когда человечество почувствует угрозу от бесконтрольного распространения технологий.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Пневмония, остановка дыхания и поражение мозга. В России вспышка коклюша. Что это за болезнь и чем она опасна?

      В МИД России объяснили тупик в приднестровском урегулировании

      Названы лучшие способы размять спину после сидячей работы

      ХАМАС подтвердило передачу заложников Красному Кресту

      Некоторым россиянам станет сложнее взять кредиты

      Латвия обвинила Россию и Белоруссию в использовании мигрантов в качестве оружия

      Роспотребнадзор объяснил важность употребления рыбы

      В МИД пообещали ответ России на присоединение Молдавии к санкциям ЕС

      Путин заявил о значимости ИИ для человечества

      Ученые рассказали о последствиях отказа от чайной ложки соли в день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости