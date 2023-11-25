В США признали отсутствие у ВСУ возможности вытеснить Россию из Донбасса

Обозреватель Шапиро: ВСУ не могут вытеснить Россию из Донбасса и Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма. Об этом заявил американский юрист, политический обозреватель Бен Шапиро на своем Youtube-канале.

«Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это», — сказал он. Шапиро также задался вопросом, не означает ли это, что Соединенные Штаты «просто выбрасывают деньги».

Колумнист также напомнил, что США планировали поддерживать Украину, пока ситуация не достигнет тупика. По его мнению, этот момент настал.

Ранее известный украинский актер, участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды ВСУ, выступил против присоединения Крыма военным путем. По его словам, Киеву необходимо отказаться от подобной идеи, иначе жители этих территорий будут считать страну захватчиком.