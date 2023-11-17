«Это ярмо и для нас, и для наших детей» Известный актер и боец ВСУ выступил против военного захвата Крыма и Донбасса

Известный актер и боец ВСУ Иваница выступил против военного присоединения Крыма

Известный украинский актер, участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), выступил против присоединения Крыма военным путем. По его словам, Киеву необходимо отказаться от подобной идеи, иначе жители этих территорий будут считать страну захватчиком. Видео с призывом бойца опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками, — это ярмо и для нас, и для наших детей Олег Иваница украинский актер, вступивший в ряды ВСУ

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса. Отмечается, что Расмуссен обсуждал этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО.

План Киева по захвату полуострова на Западе сочли провальным, в Крыму — посмеялись

Официальный Киев не отказывается от возможности военного захвата российских территорий — Республики Крым и Донецкой и Луганской народных республик, где ведутся военные действия. В конце сентября сообщалось, что ВСУ перебросили свыше шести тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма. Вместе с ними к границам республики отправились 46 танков, 223 боевые бронированные машины и восемь артиллерийских орудий.

Тогда Киев призвал жителей Крыма покинуть полуостров и переждать «деоккупацию», но в администрации региона только посмеялись, сочтя это очередным высказыванием «украинских псевдополитиков», которое не имеет ничего общего с реальностью. Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал этот шаг Украины политическим пустословием для «замыливания глаз западным кураторам».

Еще летом в Великобритании заявляли о подготовке спецназа ВСУ к вторжению в Крым до Рождества. Тогда представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предупредил, что Запад столкнется с последствиями в случае попытки захватить полуостров. Он отметил, что подобные действия обернутся катастрофой для всех европейских стран и Украины.

По словам Смирнова, у России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет и для этого она готова идти на крайние меры. Он добавил, что жители Крыма считают полуостров символом современной России, подчеркнув недопустимость посягательств на него.

В возможностях Украины силой присоединить к себе Крым сомневались и в США, поскольку у страны нет военных ресурсов для начала такого рода операции. По словам военного аналитика Фредерика Мартинеса, у ВСУ нет достаточного количества кораблей и самолетов для установления контроля над морем. Помимо этого, Киеву потребовалось бы больше десантных средств для перевозки наземных войск.

Экс-дипломат Госдепа США Час Фриман и вовсе заявил, что в попытке захватить Крым Украина потерпит провал и лишится еще больших территорий.

Фридман объяснил, что у Киева не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон. «Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону», — подчеркнул он.

Союзники призвали Украину навсегда расстаться с утраченными территориями

Западные страны начинают склонять президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, так как становится очевидно, что конфликт заходит в тупик, при этом расходы на финансирование Киева только растут. Они даже предлагают корейский сценарий (заморозить линию фронта и охранять оставшуюся часть территорий Украины с помощью военных баз НАТО) ради прекращения огня. Однако украинский лидер не готов закончить конфликт потерей территорий.

По мнению бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, если Зеленский не согласится вести переговоры с Москвой, то внутри страны может начаться восстание.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон также высказал мнение, что при нынешнем раскладе и нежелании Киева возобновить переговоры Украина по итогам СВО может потерять еще и Харьков с Одессой.

Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Москва получит то, что хочет, и заставит заплатить Украину высокую цену Ларри Джонсон экс-разведчик ЦРУ

Ранее президент Украины заявил, что конфликт может завершиться, если российская сторона выполнит условия «формулы мира». Одним из пунктов документа является «восстановление территориальной целостности Украины». В России предложение Зеленского сочли признаком неготовности к переговорам.