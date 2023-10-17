Дипломат Фриман: Киев потерпит провал в попытке захватить Крым и лишится земли

Киев потерпит провал в попытках реализовать планы по захвату Крыма и может лишиться еще больше земли из состава своей национальной территории. Об этом заявил бывший дипломат Госдепа США Час Фриман в интервью YouТube-каналу Dialogue works.

«С [обещаниями] правительства в Киеве нельзя согласиться. Уже пролилось слишком много крови. У Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий. Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону», — заявил он.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что большое число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен русским солдатам из-за неблагоприятных условий на фронте. Также Джонсон высказал предположение, что без западной помощи Украина «продержится, наверное, не больше нескольких недель», поэтому поддержка Киева со стороны иностранных союзников становится еще более важной.