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10:57, 7 сентября 2023Мир

В США засомневались в способности Украины захватить Крым

Newsweek: Украина не сможет захватить Крым из-за нехватки кораблей и самолетов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

У Украины недостаточно военных ресурсов для начала операции по захвату Крыма. Об этом изданию Newsweek заявил аналитик Гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мартинес.

По словам военного аналитика, у Украины нет достаточного количества кораблей и самолетов для установления контроля над морем. Помимо этого, Киеву потребуется больше десантных средств для перевозки наземных войск.

Мартинес утверждает, что Украина на данный момент не способна организовать масштабную десантную операцию, чтобы вторгнуться на полуостров своими собственными силами.

Ранее журналист Лукас Лейроз из Бразилии оценил шансы Украины захватить Крым. В колонке для издания InfoBRICS он заявил, что Киеву не удастся достичь этой цели, поскольку контрнаступление Вооруженных сил Украины оказалось провальным.

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