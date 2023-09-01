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10:30, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Шансы Украины захватить Крым оценили

InfoBRICS: контрнаступление ВСУ провалилось, Киеву не удастся захватить Крым

Фото: Alexander Aksakov / Getty Images

Журналист Лукас Лейроз из Бразилии оценил шансы Украины захватить Крым. В колонке для издания InfoBRICS он заявил, что Киеву не удастся достичь этой цели, поскольку контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось провальным.

«До сих пор контрнаступление [ВСУ] было абсолютным провалом, и маловероятно, что этот сценарий будет каким-либо образом изменен. Западные эксперты уже начали признавать, что (...) Киеву не удастся достичь своих целей, поставленных при начале операции в июне», — написал Лейроз и уточнил, что одной из таких целей является захват Крыма.

Также обозреватель отметил, что власти Украины нарушают законы военной науки, поскольку считают, что территории важнее жизни солдат. «Если войска останутся живы, территории могут быть захвачены позже, но если солдат не станет, никакие территориальные завоевания не будут обеспечены», — добавил он.

Ранее обозреватель Ахмед Адель из Египта в колонке для InfoBRICS раскрыл судьбу летчиков ВСУ, которые вступят в бой на истребителях F-16. По его мнению, пилоты будут уничтожены, как и обученные и вооруженные Западом подразделения украинской армии, участвующие в контрнаступлении.

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    Олег Давыдов
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