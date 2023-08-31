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11:11, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Раскрыта судьба украинских пилотов F-16

InfoBRICS: украинские пилоты F-16 будут уничтожены

Фото: Ann Wang / Reuters

Обозреватель Ахмед Адель из Египта раскрыл судьбу летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вступят в бой на истребителях F-16. В колонке для издания InfoBRICS он заявил, что украинские пилоты будут уничтожены.

«Нидерланды, Дания и Норвегия подтвердили, что поставят Киеву американские истребители F-16. Однако вместо военного превосходства над российскими военно-воздушными силами это принесет Украине проблемы», — написал Адель. Одной из таких проблем он назвал язык. По его словам, незнание или плохое знание английского языка мешает летчикам ВСУ пройти обучение полетам на F-16.

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Автор колонки также отметил, что на подготовку пилотов американских истребителей требуется несколько лет, а не шесть месяцев, как утверждают западные и украинские официальные лица и СМИ. «Эти самолеты будут бесполезны для Украины в этом конфликте, поскольку пилот может научиться взлетать, садиться и выполнять некоторые базовые действия за полгода обучения», — считает он.

Западу необходимо понять, что они имеют дело с высокопрофессиональными российскими военными, для которых пилоты имеют важное значение, добавил Адель. «Украинские пилоты, прошедшие шестимесячный курс обучения, закончат точно так же, как и обученные и вооруженные Западом подразделения украинской армии, участвующие в контрнаступлении, — они будут уничтожены», — подытожил обозреватель.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что летчиков ВСУ на F-16 уничтожат сразу после того, как они вступят в бой. По его словам, американские истребители не окажут никакого влияния на баланс сил на поле боя.

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    Олег Давыдов
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