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19:31, 30 августа 2023Мир

В США предсказали судьбу украинских летчиков после вступления в бой на F-16

Экс-разведчик Риттер: летчиков ВСУ уничтожат сразу после начала боев на F-16

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожат сразу после того, как они вступят в бой на истребителях F-16. Судьбу украинских пилотов после начала боев на этих самолетах предсказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Отправка этих самолетов будет политическим шагом с нулевым военным эффектом. Они не окажут никакого влияния на баланс сил на поле боя. Высока вероятность того, что конфликт закончится до того, как их передадут Украине, и они не вступят в бой», — отметил он.

Ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не переживет спецоперацию. По его словам, от Зеленского избавится либо сам украинский народ, либо российские войска. При этом, несмотря на положение страны, президент остается у власти из-за патологической зависимости от Запада.

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    Семен Александров
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