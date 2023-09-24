Стало известно о переброске бойцов ВСУ под Херсон для захвата Крыма

Военкор Рожин: ВСУ перебросили свыше 6 тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили свыше шести тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма. Об этом стало известно военному корреспонденту Борису Рожину, свой комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Военкор предположил, что украинские военнослужащие планируют добраться до полуострова через Днепр. По данным Рожина, в основном в операции задействовали подразделения командования морской пехоты ВМС Украины. «На сегодняшний день на направление переброшено 6870 человек, 46 танков, 223 боевые бронированные машины и восемь артиллерийских орудий», — написал военкор.

По мнению Рожина, воплотить задуманное ВСУ смогут только при одновременном ударе на ореховском участке фронта и со стороны Черного моря. Кроме того, военкор заявил, что на рубеже поселков Работино и Вербовое в Запорожье украинская сторона готовится к штурму.

23 сентября сообщалось, что борт Военно-воздушных сил США заметили в 300 километрах от Крыма на фоне попытки атаки ВСУ. До этого в Севастополе была объявлена ракетная опасность — системы противовоздушной обороны города во время атаки сбили ракету, ее обломки упали у причала в районе Сухарной балки.