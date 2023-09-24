Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 24 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о переброске бойцов ВСУ под Херсон для захвата Крыма

Военкор Рожин: ВСУ перебросили свыше 6 тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили свыше шести тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма. Об этом стало известно военному корреспонденту Борису Рожину, свой комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Военкор предположил, что украинские военнослужащие планируют добраться до полуострова через Днепр. По данным Рожина, в основном в операции задействовали подразделения командования морской пехоты ВМС Украины. «На сегодняшний день на направление переброшено 6870 человек, 46 танков, 223 боевые бронированные машины и восемь артиллерийских орудий», — написал военкор.

По мнению Рожина, воплотить задуманное ВСУ смогут только при одновременном ударе на ореховском участке фронта и со стороны Черного моря. Кроме того, военкор заявил, что на рубеже поселков Работино и Вербовое в Запорожье украинская сторона готовится к штурму.

23 сентября сообщалось, что борт Военно-воздушных сил США заметили в 300 километрах от Крыма на фоне попытки атаки ВСУ. До этого в Севастополе была объявлена ракетная опасность — системы противовоздушной обороны города во время атаки сбили ракету, ее обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о ситуации в Работино

    Тренер российской фигуристки объяснила отказ от выступления под Rammstein

    ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

    Нарочно сбивших ребенка двух российских подростков задержали

    Зеленский не стал встречаться с официальными лицами Польши

    В Москве арестовали предпринимательницу Битмаму за миллиардный обман клиента

    Названа дата похолодания в Москве

    Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ для Армении

    Стало известно об инциденте с дроном и двумя летевшими в Москву самолетами

    В США допустили падение правительства Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости