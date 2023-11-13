В США предсказали потерю Украиной Харькова и Одессы

Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: по итогам СВО Украина может потерять Харьков и Одессу

По итогам специальной военной операции (СВО) Украина может потерять Харьков и Одессу. Это предсказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

«Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Москва получит то, что хочет, и заставит заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — сказал экс-разведчик.

Он добавил, что Украина несет большие потери в личном составе, и у нее нет средств, а способность Запада дальше вливать деньги в Киев находится под большим вопросом.

Ранее Джонсон заявил, что спецслужбы Великобритании выбрали главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на замену Владимиру Зеленскому. По его мнению, британская разведка больше не видит пользы от Зеленского и на посту украинского президента ей нужен кто-то более значительный.