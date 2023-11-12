Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: Британия выбрала Залужного на замену Зеленскому

Спецслужбы Великобритании выбрали главкома ВСУ Валерия Залужного на замену Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом высказался бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

По его мнению, британская разведка больше не видит пользы от Зеленского и ей на посту украинского президента нужен кто-то более значительный — им может стать Залужный. В нем видят человека, который способен пойти на компромиссные переговоры с российскими властями, утверждает Джонсон.

«Они [спецслужбы] дают Зеленскому понять, что его время истекло», — резюмировал экс-разведчик.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что уже сейчас действия Владимира Зеленского, возможно, подталкивают к военному перевороту на Украине.