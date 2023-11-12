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16:36, 12 ноября 2023Мир

Бывший разведчик назвал выбранную Великобританией замену Зеленскому

Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: Британия выбрала Залужного на замену Зеленскому

Фото: Dialogue works / Youtube

Спецслужбы Великобритании выбрали главкома ВСУ Валерия Залужного на замену Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом высказался бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

По его мнению, британская разведка больше не видит пользы от Зеленского и ей на посту украинского президента нужен кто-то более значительный — им может стать Залужный. В нем видят человека, который способен пойти на компромиссные переговоры с российскими властями, утверждает Джонсон.

«Они [спецслужбы] дают Зеленскому понять, что его время истекло», — резюмировал экс-разведчик.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что уже сейчас действия Владимира Зеленского, возможно, подталкивают к военному перевороту на Украине.

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      Антон Похиляк
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