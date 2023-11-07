«Это путь к перевороту». В США заговорили о возможности военного мятежа на Украине

Джонсон заявил, что Зеленский спровоцирует военный переворот на Украине

Бывший член ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что уже сейчас действия президента Владимира Зеленского, возможно, подталкивают к военному перевороту на Украине. Об этом он заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть Ларри Джонсон бывший член ЦРУ

По его мнению, власти Украины уже понимают, что больше не находятся в центре внимания Соединенных Штатов. В то же время украинский лидер «сильно оторван от реальности, отрицая тяжелое положение на передовой», считает эксперт.

В США раскрыли вероятного лидера госпереворота на Украине

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов способен возглавить заговор против Зеленского.

По его словам, глава Украины уже находится в состоянии войны со своими генералами. И военачальники ради заключения мира с Москвой могут сместить несговорчивого президента, считает Брайен.

Эксперт добавил, что текущее положение дел на фронте ведет к худшему сценарию для Украины и лично для президента. Брайен отметил, что солдаты на поле боя уже осознают это.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в свою очередь подчеркнул, что Верховная Рада страны разгромлена. По его словам, Украиной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение. По его словам, фракции Юлии Тимошенко и бывшего президента Украины Петра Порошенко «растоптаны».

Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти Олег Соскин бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы

Соскин заявил, что офис президента Украины является антиконституционным органом и простой «канцелярией», которая незаконно ограничивает права граждан. По его мнению, за нарушение конституции в отношении выборов, введение военного положения, а также за преступные действия в отношении собственных граждан Зеленскому необходимо объявить импичмент. Он добавил, что этого не происходит, так как Украина превратилась в государство «стационарного бандита».

Положение ВСУ на поле боя

2 ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться прорыва.

Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

Залужный добавил, что украинская армия застревает на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. По его мнению, спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег от пораженческих настроений среди командования войсками и структур власти страны. По его словам, людям, которые не верят в возможность победы Украины, не место во власти и командовании.

Данилов не раскрыл имена тех, кто может показывать подобные «пораженческие настроения» на Украине. Однако некоторые связывают это высказывание с заявлением Залужного.