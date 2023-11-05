На Украине заявили о государственном перевороте

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине совершен государственный переворот

Верховная рада Украины разгромлена, а страной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Как отметил Соскин, фракции Юлии Тимошенко и бывшего президента Украины Петра Порошенко «растоптаны». «Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — сказал он.

Соскин назвал офис президента Украины антиконституционным органом и простой «канцелярией», незаконно ограничивающей права украинских граждан. По его мнению, за нарушение конституции в отношении выборов, введение военного положения, а также за преступные действия в отношении собственных граждан президенту Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, однако этого не происходит, поскольку Украина превратилась в государство «стационарного бандита».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский находится в раздумьях о возможном проведении выборов следующей весной.

До этого о своем желании участвовать в выборах президента Украины сообщил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).