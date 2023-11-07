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17:48, 7 ноября 2023Бывший СССР

СНБО Украины предостерег от пораженческих настроений в ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов предостерег от пораженческих настроений в ВСУ
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Hennadii Minchenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег от пораженческих настроений среди командования войсками и структур власти страны. Об этом он написал в колонке для «Украинской правды».

Он заявил, что людям, которые не верят в возможность победы Украины, не место во власти и командовании. Данилов не стал называть имена тех, кто может показывать подобные «пораженческие настроения» на Украине. При этом некоторые, как сообщает ТАСС, связывают это высказывание с выходом статьи главкома ВСУ Валерия Залужного в британском издании The Economist.

В этом материале главком ВСУ рассказал о патовой обстановке в конфликте на Украине. Тогда же он отметил, что изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Владимир Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее газета The New York Times написала, что конфликт Зеленского и Залужного может сигнализировать о том, что в военном и гражданском обществе на Украине происходит раскол.

Перед этим о разногласиях президента Украины и главкома ВСУ сообщила британская газета The Times. В издании заявили, что Зеленский разошелся во мнении с главкомом ВСУ относительно завершения операции на фронте.

Ранее в ноябре бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен также призвал присмотреться к главе ГУР Украины, который, по его мнению, способен возглавить заговор против президента. По его словам, Зеленский и сейчас находится в состоянии войны со своими генералами. А военачальники ради заключения мира с Россией вполне готовы сместить несговорчивого президента. О возможном госперевороте на Украине рассказал и российский политолог Денис Денисов.

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