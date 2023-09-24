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11:14, 24 сентября 2023Бывший СССР

В Крыму отреагировали на призыв Киева покинуть полуостров

В Крыму назвали пустословием призыв вице-премьера Украины покинуть полуостров

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал политическим пустословием призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к жителям республики покинуть полуостров. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

По его словам, речь идет об очередном высказывании «украинских псевдополитиков», которое не имеет ничего общего с реальностью.

«Мы эти высказывания уже слышали. Мол, вот скоро, вот еще чуть-чуть и так далее, а в итоге, как показывает история, все — политическое пустословье», — отреагировал он и добавил, что тема возврата Крыма нужна Киеву для «замыливания глаз западным кураторам».

Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением депрессии от неудач на фронте призыв украинских властей к жителям Крыма покинуть полуостров. «Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части ВСУ позорно бежали из Крыма. Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда», — заключил он.

Заявление Верещук, о котором идет речь, было опубликовано в ее Telegram-канале. Политик призвала крымчан по возможности уехать с полуострова и переждать «деоккупацию» на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.

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