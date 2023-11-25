В США рассказали о негативном отношении американцев к финансированию Украины

Американский политолог Вароли заявил о критике финансирования Украины в США

Американцы начинают выступать против финансирования Украины. Об этом рассказал политолог из США Джон Вароли. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил о критике помощи Киеву в стране.

По словам американского эксперта, многие его соотечественники уже понимают, что происходит на Украине.

«Соцопросы показывают, что на сегодняшний день большинство американцев хотели бы видеть переговоры между Киевом и Москвой. Люди понимают, что боевые действия между двумя большими соседями — это ненормально», — поделился Вароли.

Если бы США и другие страны НАТО не поставляли туда огромное количество оружия, то давно бы уже Россия и Украины заключили мир. Народ против финансирования Украины Джон Вароли политолог из США

«Но есть достаточно большое количество американцев, 30-35 процентов, — явные сторонники Демократической партии, которые всегда будут следовать за тем, что говорит партийное руководство. Они всегда будут поддерживать его. Это люди, которые абсолютно не разбираются во внешней политике. Два года назад они даже не знали, где находится Украина», — сообщил американский эксперт.

Вароли отметил, что недавно президент США Джо Байден сказал, что конфликт на Украине определит ход XXI века и что США должны победить Россию.

«Но внутри Белого дома два лагеря. Первые — действительно идеологические фанатики, которые хотят поставить Россию на колени. Они используют доброту Москвы. Вторые — люди, которые понимают, что победить Россию не получится и дальше будет только хуже, лучше быстрее договориться. Пока сложно сказать, кто берет верх в Белом доме. Но в ближайшие пару месяцев мы это увидим. Эта зима будет решающей», — заключил он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине военную помощь в виде винтовок и патронов. По его словам, Канада и Европейский союз продолжат оказывать военную поддержку Киеву.