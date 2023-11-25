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07:33, 25 ноября 2023Бывший СССР

В США усомнились в шансах Зеленского выжить

Полковник США Макгрегор заявил, что Зеленский может не выжить до конца срока

Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока. Это в соцсети X предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Зеленский на краю. Он оскорбил и разозлил многих украинцев. Он повел украинцев по пути тотальной катастрофы», — написал он. Макгрегор также выразил уверенность, что у Зеленского есть много путей отхода в разные места, где у него есть недвижимость и банковские счета.

Ранее Макгрегор заявил, что потери ВСУ достигают полумиллиона человек и речь идет об «армии, которая разваливается». В связи с этим он предупредил, что украинские военные могут поднять восстание против своего правительства.

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      Марина Совина
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