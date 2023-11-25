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01:57, 25 ноября 2023Интернет и СМИ

В США заявили о передаче Украине почти всех запасов оружия

Советник Пентагона Макгрегор: США отправили Украине почти все запасы вооружения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Военные арсеналы США опустели из-за решения Вашингтона передать Украине военную помощь. На это в соцсети X указал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы отправили на Украину почти все наши военные запасы, системы вооружений и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много»,— написал он. Исходя из этого факта, Макгрегор сделал вывод, что США проиграли войну на Украине.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик прокомментировал ход конфликта на Украине. Он подчеркнул, что США готовы поддерживать Киев столько, сколько понадобится. «Но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. (…) Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей», — отметил экс-морпех.

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      Марина Совина
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