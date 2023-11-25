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03:38, 25 ноября 2023Россия

Украине предрекли возможную потерю одного из партнеров по поставке истребителей

Политолог Брутер: Вилдерс в Нидерландах может отменить поставки на Украину F-16

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может заморозить или отменить поставки на Украину истребителей F-16. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в разговоре с Ura.ru.

Он назвал сложной ситуацию, сложившуюся в стране в результате победы партии Вилдерса на парламентских выборах, а результат — неприятным для истеблишмента. «Это очень сложный кусочек политического творчества, потому что Запад хорошо научился не допускать того, кто им не нравится. Одно дело какой-нибудь Роберт Фицо в Словакии, которая не очень много значить. Другое дело — Нидерланды», — отметил политолог. Брутер подчеркнул, что в настоящий момент «нельзя сказать, что будет дальше».

Ранее украинское издание Kyiv Independent писало, что Герт Вилдерс может создать трудности для Киева. Отмечалось, что его сотрудничество с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо способно повлиять на антироссийские санкции Евросоюза.

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      Марина Совина
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