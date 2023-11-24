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05:32, 24 ноября 2023Мир

На Украине обеспокоились возможной потерей союзника в Европе

KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут выступить против антироссийских санкций
Герт Вилдерс

Герт Вилдерс. Фото: Yves Herman / Reuters

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может создать трудности для Киева. Его сотрудничество с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо способно повлиять на антироссийские санкции Евросоюза, написало украинское издание Kyiv Independent.

Нидерландский журналист Герт Хан отметил, что Вилдерс остается близок к Орбану. Их сотрудничество с Фицо может повлиять на разработку будущих санкционных пакетов Евросоюза, добавил он.

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По мнению авторов материала, победа «Партии свободы» (PVV) Вилдерса на парламентских выборах станет «концом эпохи», когда Нидерланды являлись партнером Киева. PVV выступает против военной и финансовой помощи Украины, указывая на ослабление обороноспособности самой страны.

Журналисты также обеспокоились пророссийскими взглядами Вилдерса. Они напомнили, что политик выступал против русофобии на Западе и антироссийских санкций.

Ранее в США призвали отменить санкции против России для достижения мира на Украине. С таким мнением выступила аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.

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      Марина Совина
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