На Украине обеспокоились возможной потерей союзника в Европе

KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут выступить против антироссийских санкций

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может создать трудности для Киева. Его сотрудничество с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо способно повлиять на антироссийские санкции Евросоюза, написало украинское издание Kyiv Independent.

Нидерландский журналист Герт Хан отметил, что Вилдерс остается близок к Орбану. Их сотрудничество с Фицо может повлиять на разработку будущих санкционных пакетов Евросоюза, добавил он.

По мнению авторов материала, победа «Партии свободы» (PVV) Вилдерса на парламентских выборах станет «концом эпохи», когда Нидерланды являлись партнером Киева. PVV выступает против военной и финансовой помощи Украины, указывая на ослабление обороноспособности самой страны.

Журналисты также обеспокоились пророссийскими взглядами Вилдерса. Они напомнили, что политик выступал против русофобии на Западе и антироссийских санкций.

Ранее в США призвали отменить санкции против России для достижения мира на Украине. С таким мнением выступила аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.