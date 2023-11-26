95-летнюю блокадницу уронили с каталки в петербургском госпитале

Сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу в госпитале Петербурга

Жительница блокадного Ленинграда получила черепно-мозговую травму при госпитализации. Сотрудница скорой уронила пожилую женщину с тележки-каталки в холле госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка».

О случившемся с пенсионеркой изданию рассказал один из горожан. Он пояснил, что 95-летняя пострадавшая приходится бабушкой его супруге.

Блокаднице стало плохо в ночь на 25 ноября. Ей вызвали скорую. Фельдшер заподозрил инфаркт и счел необходимым доставить женщину в госпиталь ветеранов войн.

Пожилую пациентку завезли в корпус медучреждения на Народной улице. На тележке-каталке ее подняли по пандусу и закатили в холл здания. Бабушку сопровождали внуки.

«В этом холле сотрудница скорой три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — пояснил очевидец.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому. Пенсионерку направили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Тобольске 85-летней блокаднице Ленинграда Генераловой на юбилей подарили 300 рублей.

