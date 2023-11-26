На Украине заявили о страхе лишиться F-16 от Нидерландов

Соскин допустил отказ нового правительства Нидерландов от поставок Украине F-16

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине самолеты F-16. Об этом они высказался на своем YouTube-канале.

Соскин заявил, что «Нидерланды потеряны». Поэтому он допустил отказ нового правительства страны от поставок Украине истребителей.

«(Президент Украины Владимир — прим. «Ленты.ру») Зеленский будет в истерике сейчас биться. Все потеряно», — отметил эксперт.