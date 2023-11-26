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03:46, 26 ноября 2023Мир

На Западе заявили об опасениях за Украину

Министр Оллонгрен: Запад опасается за Украину после победы PVV в Нидерландах
СюжетМинобороны:

Фото: Yves Herman / Reuters

На Западе опасаются, что после победы на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) страна может отказаться от передачи Украине истребителей F-16 и другой военной помощи. Об этом заявила глава минобороны королевства Кайса Оллонгрен, ее слова приводит NL Times.

Уходящая в отставку после выборов министр рассказала, что «слышала множество опасений» от своих иностранных коллег из-за возможных последствий победы партии Герта Вилдерса на выборах.

Оллонгрен отметила, что «Партия свободы» будет править в составе коалиции, и выразила надежду, что Нидерланды продолжат помогать Киеву. Она указала, что ранее PVV «никогда не проявляла энтузиазма по поводу поддержки Украины» и обвинила партии в выражении «пророссийской позиции».

Министр пообещала сделать «все возможное», чтобы поставки Киеву не прекратились, и назвала поддержку Украины «жизненно важным» для безопасности Нидерландов.

Ранее на всеобщих выборах в Нидерландах победила ультраправая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом, который выступает за выход Нидерландов из ЕС. Партия получила 37 мест из 150 в голландском парламенте — больше других партий, но мест все равно оказалось недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

После победы Вилдерс начал поиск союзников в парламенте, чтобы создать правящую коалицию и стать следующим премьер-министром. Тем временем голландские партии призывают его отказаться от угроз покинуть ЕС и смягчить антимусульманскую политику.

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      Марина Совина
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