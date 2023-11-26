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13:49, 26 ноября 2023Ценности

Кристина Асмус показала внешность без макияжа

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала естественную внешность. Соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда фильма «Текст» предстала перед камерой, сидя в машине в черной куртке. При этом растрепанные волосы знаменитости спадали на ее лицо, на которое она не стала наносить макияж.

«Платье новое не выгуляла — горько», — подписала кадр артистка.

Ранее российская актриса Любовь Толкалина также показала внешность без косметических средств. 45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» предстала перед камерой в черном худи с капюшоном и коричневой шубе с леопардовым принтом.

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      Карина Черных
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