45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала внешность без косметических средств. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» предстала перед камерой в черном худи с капюшоном и коричневой шубе с леопардовым принтом. При этом на размещенном снимке видно, что знаменитость отказалась от макияжа, продемонстрировав лицо с ровным тоном и мелкими мимическими морщинами.

Помимо этого, артистка распустила длинные темные волосы. «Я дама на охоте или рысь? Надо выбрать что-то одно», — подписала она кадр.

Ранее в ноябре Любовь Толкалина показала фото топлес. Звезда предстала на фоне поля в длинной расклешенной юбке желтого цвета. При этом верхняя часть тела знаменитости осталась обнаженной, и она прикрыла голую грудь руками.