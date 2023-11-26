Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ с помощью дронов

Минобороны России показало видео уничтожения позиций ВСУ в Новомихайловке

Минобороны России показало видео с уничтожением позиций военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка с помощью FPV-дронов. Соответствующими кадрами ведомство поделилось с журналистами.

На кадрах видно работу российского оператора FPV-беспилотника, работающего в паре с другим оператором, который с помощью дрона-наблюдателя установил наличие противника в опорном пункте. FPV-дрон аккуратно приблизился к блиндажу, в котором находились украинские военные, а затем взорвался внутри одного из блиндажей. Огневое поражение было подтверждено дроном-наблюдателем.

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ в районе Новоивановки. Российские военные ликвидировали его барражирующим боеприпасом.