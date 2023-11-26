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11:35, 26 ноября 2023Бывший СССР

Минобороны показало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ в лесополосе

МО РФ показало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ в Новоивановке

Минобороны России показало видео с уничтожением артиллерийского орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоивановки. Соответствующими кадрами ведомство поделилось с журналистами.

В Минообороны отметили, что украинское орудие было замечено на замаскированной территории. Российские военные ликвидировали его барражирующим боеприпасом.

До этого российское оборонное ведомство продемонстрировало видеоролик, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.

На представленных кадрах истребители эффективно боролись с беспилотными летательными аппаратами.

24 ноября над Крымом удалось сбить 13 украинских дронов самолетного типа.

В Минобороны России тогда назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку.

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      Анна Щербакова
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