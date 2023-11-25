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05:57, 25 ноября 2023Россия

Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ у Крыма

Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ самолетами Черноморского флота

Минобороны России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале

Телеканал «Звезда» поясняет, что задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ. Также истребители эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами.

24 ноября Минобороны России сообщило, что над Крымом были сбиты 13 украинских беспилотников самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку.

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      Марина Совина
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