Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ у Крыма

Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ самолетами Черноморского флота

Минобороны России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале

Телеканал «Звезда» поясняет, что задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ. Также истребители эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами.

24 ноября Минобороны России сообщило, что над Крымом были сбиты 13 украинских беспилотников самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку.