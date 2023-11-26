Мужчине прострелили колено из-за громкой татарской музыки

Mash: в Челябинске мужчина прострелил колено соседу из-за громкой музыки

В Челябинске мужчина прострелил колено соседу из квартиры снизу из-за громкой татарской музыки, которую тот включил ради помощи жене с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что у жены пострадавшего начался приступ болезни Паркинсона и ради того, чтобы отвлечь ее до предписанного времени приема лекарств, он включил народные татарские песни. Сосед сверху услышал шум снизу и спустился на этаж ниже, прихватив с собой пистолет с холостыми патронами. Когда пострадавший открыл дверь, тот напал на него и выстрелил из пистолета, поднеся его вплотную к колену соседа.

Пострадавший был увезен на скорой, полиция начала проверку обстоятельств случившегося.

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