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15:23, 26 ноября 2023Силовые структуры

Мужчине прострелили колено из-за громкой татарской музыки

Mash: в Челябинске мужчина прострелил колено соседу из-за громкой музыки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске мужчина прострелил колено соседу из квартиры снизу из-за громкой татарской музыки, которую тот включил ради помощи жене с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что у жены пострадавшего начался приступ болезни Паркинсона и ради того, чтобы отвлечь ее до предписанного времени приема лекарств, он включил народные татарские песни. Сосед сверху услышал шум снизу и спустился на этаж ниже, прихватив с собой пистолет с холостыми патронами. Когда пострадавший открыл дверь, тот напал на него и выстрелил из пистолета, поднеся его вплотную к колену соседа.

Пострадавший был увезен на скорой, полиция начала проверку обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что в Москве полиция начала проверку айтишника, который избил 13-летнюю дочь из-за ее увлечения компьютерными играми. В полиции мужчина объяснил, что дочь перестала учиться и все время проводит за телефоном или планшетом. При этом его бывшая жена после случившегося попросила возбудить в отношении айтишника уголовное дело.

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      Мария Совина
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