На Украине расширят полномочия военкомов

Депутат Рады Костенко: ТЦК разрешат вручать повестки на улице и вести съемку

На Украине собираются расширить полномочия сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК): им разрешат останавливать людей на улице, проверять их документы, вручать повестки и вести аудиозапись и видеосъемку. В настоящее время такие права есть только у полиции, рассказал в эфире Radio NV секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, передает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — объяснил Костенко. Он добавил, что новые полномочия военкомов зафиксируют в законопроекте, его разработают до конца 2023 года.

Ранее в Львовской области акт «силовой» мобилизации запечатлели на видео. Трое мужчин в военной форме напали на мужчину в гражданском возле продуктового магазина и повалили его на землю.