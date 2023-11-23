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05:11, 23 ноября 2023Бывший СССР

Акт «силовой» мобилизации в украинском городе попал на видео

Военные напали на мужчину в Львовской области для принудительной мобилизации

«Политика страны» / Telegram

Трое мужчин в военной форме напали на мужчину в гражданском возле продуктового магазина и повалили его на землю, по предварительной информации, инцидент произошел в городе Дрогобыч Львовской области. Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

По информации издания, на кадрах запечатлен акт «силовой» мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее другой случай принудительной мобилизации произошел во Львове и так же был заснят на видео. Сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус, несмотря на сопротивление его знакомых.

Тем временем представитель территориального центра комплектации (ТЦК) Юрий Семчук назвал 99 процентов мужчин на Украине уклонистами. По его словам, элита ушла, на Украине остались только генетические рабы.

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      Александра Синицына
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