На Украине заявили о впервые задействованных в бою американских Abrams

Украинские СМИ: полученные от США танки Abrams впервые задействовали в бою

Танки Abrams, полученные от США, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою. Об этом сообщили СМИ в стране, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как утверждают различные издания, это произошло на восточном направлении фронта.

До этого предполагалось, что Украина не отправит в бой американские танки Abrams до весны 2024 года.

Аналитики, опрошенные Business Insider, указывали, что американские танки не будут использоваться, поскольку они не приспособлены для ведения боев в условиях украинской зимы.

Эксперты тогда были убеждены, что техника может испытывать серьезные проблемы из-за грязи, дождя, снега и морозов, распространенных в этой местности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что переданные Украине танки Abrams не смогли переломить ситуацию на поле боя.