Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:12, 26 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о впервые задействованных в бою американских Abrams

Украинские СМИ: полученные от США танки Abrams впервые задействовали в бою

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Танки Abrams, полученные от США, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою. Об этом сообщили СМИ в стране, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как утверждают различные издания, это произошло на восточном направлении фронта.

До этого предполагалось, что Украина не отправит в бой американские танки Abrams до весны 2024 года.

Аналитики, опрошенные Business Insider, указывали, что американские танки не будут использоваться, поскольку они не приспособлены для ведения боев в условиях украинской зимы.

Эксперты тогда были убеждены, что техника может испытывать серьезные проблемы из-за грязи, дождя, снега и морозов, распространенных в этой местности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что переданные Украине танки Abrams не смогли переломить ситуацию на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Что это значит для ВСУ?

      Врач назвал способы предупредить развитие йододефицита

      Футболист «Краснодара» попытался ворваться в судейскую после матча РПЛ

      В Израиле заявили о получении данных от Красного Креста о передаче заложников

      Матвиенко призвала сенаторов предупреждать о высказывании личного мнения

      Премьер Израиля пообещал воевать с ХАМАС до полной победы

      В МИД раскрыли подробности освобождения россиянина из плена ХАМАС

      В США заявили о возможности ограничений военных поставок Израилю

      Египет начал обмен заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС

      Стало известно о состоянии здоровья Марины Хлебниковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости