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19:43, 26 ноября 2023Мир

Неизвестные захватили связанный с Израилем танкер у берегов Йемена

АР: связанный с Израилем танкер Central Park захватили у берегов Йемена
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: mrmojorisin / Shutterstock / Fotodom

Неизвестные захватили у берегов Йемена связанный с Израилем танкер компании Zodiac Maritime под названием Central Park. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Zodiac Maritime и частной информационно-аналитической фирмы Ambrey.

«Нашим приоритетом является безопасность 22 членов экипажа на борту. Судном управляет турецкий капитан, оно имеет многонациональный экипаж, состоящий из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер перевозит фосфорную кислоту», — говорится в заявлении Zodiac Maritime.

Известно, что ни одна группировка на данный момент не взяла на себя ответственность за данный инцидент в Аденском заливе. При этом отмечается, что как минимум два других нападения на море за последние дни были связаны с войной между Израилем и ХАМАС.

Ранее в ноябре советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал обязательное условие для долгосрочного мира на Ближнем Востоке. По его словам, решением конфликта станет создание двух государств, где израильтяне и палестинцы будут иметь равные права.

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      Алина Гостева
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