В США назвали условие мира на Ближнем Востоке

Салливан назвал двугосударственное решение условием мира на Ближнем Востоке

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS назвал обязательное условие для долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

По его словам, решением конфликта станет создание двух государств, где израильтяне и палестинцы будут иметь равные права. При этом Салливан отметил, что данной позиции придерживается президент США Джо Байден. Так, глава государства «интенсивно работает» над достижением указанной цели.

«Никто не был более решительным сторонником решения о создании двух государств, чем президент Джо Байден, который говорил об этом публично…» — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху блокировал попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств.