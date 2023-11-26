Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:31, 26 ноября 2023Мир

В США назвали условие мира на Ближнем Востоке

Салливан назвал двугосударственное решение условием мира на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed Ibrahim / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS назвал обязательное условие для долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

По его словам, решением конфликта станет создание двух государств, где израильтяне и палестинцы будут иметь равные права. При этом Салливан отметил, что данной позиции придерживается президент США Джо Байден. Так, глава государства «интенсивно работает» над достижением указанной цели.

«Никто не был более решительным сторонником решения о создании двух государств, чем президент Джо Байден, который говорил об этом публично…» — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху блокировал попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Что это значит для ВСУ?

      Врач назвал способы предупредить развитие йододефицита

      Футболист «Краснодара» попытался ворваться в судейскую после матча РПЛ

      В Израиле заявили о получении данных от Красного Креста о передаче заложников

      Матвиенко призвала сенаторов предупреждать о высказывании личного мнения

      Премьер Израиля пообещал воевать с ХАМАС до полной победы

      В МИД раскрыли подробности освобождения россиянина из плена ХАМАС

      В США заявили о возможности ограничений военных поставок Израилю

      Египет начал обмен заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС

      Стало известно о состоянии здоровья Марины Хлебниковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости