Стало известно о блокировке Нетаньяху попыток уничтожить ХАМАС

WP: Нетаньяху использовал ХАМАС, чтобы избежать создания двух государств

Премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху блокировал попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств. Об этом стало известно The Washington Post (WP) от израильских экспертов.

После того как Нетаньяху вновь занял пост премьер-министра в 2009 году, он изначально пообещал ликвидировать исламистскую группировку. Однако в последующие годы они якобы находили друг друга полезными.

Так, Нетаньяху придерживался стратегии, в рамках которой не нарушался статус-кво разделенного палестинского населения, и оставил ХАМАС править в Газе, а конкурирующую Палестинскую национальную администрацию — на Западном берегу реки Иордан.

«Это странный союз, который исчерпал себя. ХАМАС не будет правительством Газы. И, я думаю, мы можем предположить, что Нетаньяху приближается к концу своей политической карьеры», — поделился прогнозами израильский историк Адам Раз.

Ранее Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение службе внешней разведки «Моссад» бороться с лидерами палестинского движения ХАМАС по всему миру.