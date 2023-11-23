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01:29, 23 ноября 2023Мир

Нетаньяху поручил «Моссаду» бороться с лидерами ХАМАС по всему миру

Премьер Нетаньяху поручил «Моссаду» действовать против лидеров ХАМАС по миру
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 ноября заявил, что отдал распоряжение службе внешней разведки «Моссад» бороться с лидерами палестинского движения ХАМАС по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поручил "Моссаду" действовать против лидеров ХАМАС, где бы они ни находились», — подчеркнул премьер.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников «тяжелое, но верное». Он назвал приоритетом возвращение взятых в плен граждан Израиля.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что заключенное между Израилем и ХАМАС соглашение об освобождении части заложников и паузе в боевых действиях станет важным шагом на пути к деэскалации конфликта в секторе Газа.

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      Юлия Мискевич
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