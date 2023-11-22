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20:36, 22 ноября 2023Мир

Небензя заявил о надежде на деэскалацию из-за соглашения между Израилем и ХАМАС

Небензя: соглашение между Израилем и ХАМАС может стать шагом к деэскалации
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Россия надеется, что заключенное между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС соглашение об освобождении части заложников и паузе в боевых действиях станет важным шагом на пути к деэскалации конфликта в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Дипломат заверил, что российская сторона будет всячески способствовать в тесной координации с региональными партнерами выполнению условий соглашения. «Надеемся, что это соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки», — констатировал он.

Небензя также отметил решающую роль эффективных посреднических усилий Катара и Египта в контактах с руководством ХАМАС, благодаря которым данные договоренности стали возможны.

Ранее стало известно, что ХАМАС и Израиль еще раз в этом месяце обменяют заложников на заключенных. Сообщается, что на подготовку обмена 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных понадобится 4 или 5 дней.

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      Дарья Балацкая
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