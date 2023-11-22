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18:00, 22 ноября 2023Мир

ХАМАС и Израиль обменяют заложников на заключенных еще раз

ХАМАС и Израиль обменяют заложников на заключенных в этом месяце еще раз
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Levy / Getty Images

Палестинская радикальная группировка ХАМАС и Израиль обменяют заложников на заключенных в этом месяце еще раз. Об этом пишет Reuters.

«Вторая группа человек последует за первой. Им понадобится 4 или 5 дней, чтобы организовать обмен, он будет включать 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных», — заявил агентству палестинский чиновник.

Отмечается, что в результате двух соглашений отпустят 100 человек из около 240 заложников ХАМАС в секторе Газа. В свою очередь Израиль освободит 300 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, среди них — пожилые люди, женщины и дети.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон рассчитывает на освобождение ХАМАС как минимум трех взятых в заложники американцев на первом этапе сделки с Израилем.

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      Виктория Кондратьева
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