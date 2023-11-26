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15:25, 26 ноября 2023Мир

Папа Римский заболел воспалением легких

Папа Римский Франциск сообщил, что у него воспаление легких

Фото: VATICAN MEDIA / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск заболел воспалением легких. Трансляция обращения понтифика велась на YouTube-канале Ватикана.

«Сегодня я не могу выступить из окна [Апостольского дворца], потому что у меня воспаление легких», — сказал он.

При этом понтифик подтвердил намерение поехать в Дубай, в котором 1 декабря пройдет климатическая конференция ООН.

Ранее глава службы печати Святого престола Маттео Бруни рассказал, что у понтифика легкая форма гриппа. В связи с этим Папа Римский отменил встречу с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

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      Варвара Кошечкина
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