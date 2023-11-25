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12:14, 25 ноября 2023Мир

Папа Римский отменил аудиенции из-за болезни

В Ватикане сообщили, что Папа Римский отменил аудиенции из-за легкой болезни

Фото: Stefano Spaziani / Globallookpress.com

Папа Римский отменил утренние аудиенции из-за легкой болезни. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает ТАСС.

По словам Бруни, аудиенции отменились из-за легкой формы гриппа у понтифика. В субботу он должен был встретиться с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Ранее Папа Римский пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча на тему «Изменения климата» состоится 1-3 декабря.

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      Алевтина Запольская
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