Папа Римский отменил аудиенции из-за болезни

В Ватикане сообщили, что Папа Римский отменил аудиенции из-за легкой болезни

Папа Римский отменил утренние аудиенции из-за легкой болезни. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает ТАСС.

По словам Бруни, аудиенции отменились из-за легкой формы гриппа у понтифика. В субботу он должен был встретиться с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Ранее Папа Римский пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча на тему «Изменения климата» состоится 1-3 декабря.

