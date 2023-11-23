Папа Римский позвал патриарха Кирилла в Эмираты

Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Его цитирует РИА Новости.

Встреча предложена на конец ноября — начало декабря в Дубае или Абу-Даби. Решение о встрече останется за патриархом, отметил Севастьянов.

Отмечается, что Франциск поедет в Эмираты на встречу по теме «Изменения климата» 1-3 декабря.

Ранее Папа Римский Франциск встретился с семьями израильских заложников движения ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа, и отдельно с палестинцами, пережившими войну, чем вызвал бурю негодования.

В начале ноября Франциск обвинил военную промышленность в разжигании конфликтов.