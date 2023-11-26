Песков прокомментировал снижение участия Армении в мероприятиях ОДКБ

Песков: Москва надеется на полноценное возобновление участия Армении в ОДКБ

Москва надеется, что Армения пойдет на полноценное возобновление участия в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не во всем мы [с Арменией] можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», — выразил надежду Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении. Он подчеркнул, что Ереван открыто поднимает эту проблему, публично донося свою позицию. «Мы воспользуемся последней возможностью, чтобы донести свою позицию до ОДКБ. Ошибиться здесь мы не можем», — сказал премьер.