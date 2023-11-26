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23:55, 26 ноября 2023Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью

Минобороны РФ: украинский БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области, об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что попытка совершить атаку дроном самолетного типа объектов на территории России была пресечена 26 ноября около 23:20.

Ранее в Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский дрон самолетного типа, обезвреженный беспилотник упал в промзоне города Ливны. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков.

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      Марина Совина
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