Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 26 ноября 2023Россия

В Орловской области сбитый средствами РЭБ украинский дрон упал в промзоне

Глава Орловской области Клычков: украинский дрон сбит над промзоной в Ливнах

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский дрон самолетного типа, обезвреженный беспилотник упал в промзоне города Ливны. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Сегодня вечером с помощью комплекса радио-электронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолетного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны», — отметил он.

Клычков добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, правоохранители проводят необходимые мероприятия в целях обеспечения безопасности.

26 ноября сбитый украинский беспилотный летательный аппарат, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Дюмин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В ответ на усилия Путина и в знак признания позиции России. ХАМАС освободило российского заложника вне списка на обмен

      В Орловской области сбитый средствами РЭБ украинский дрон упал в промзоне

      Израиль освободил третью группу палестинских заключенных

      США оставят Украину без военной помощи до конца года

      Посол оценила шансы Украины вступить в Евросоюз до 2030 года

      Стало известно о состоянии атакованного болельщиком российского футболиста

      Во Франции заявили о желании продать боевые самолеты Узбекистану и Казахстану

      В Германии заявили о тяжелом дефиците боеприпасов из-за помощи Киеву

      На Украине заявили о страхе лишиться F-16 от Нидерландов

      Симоньян рассказала о строительстве на освобожденных территориях «города-сада»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости