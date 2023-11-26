В Орловской области сбитый средствами РЭБ украинский дрон упал в промзоне

Глава Орловской области Клычков: украинский дрон сбит над промзоной в Ливнах

В Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский дрон самолетного типа, обезвреженный беспилотник упал в промзоне города Ливны. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Сегодня вечером с помощью комплекса радио-электронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолетного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны», — отметил он.

Клычков добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, правоохранители проводят необходимые мероприятия в целях обеспечения безопасности.

26 ноября сбитый украинский беспилотный летательный аппарат, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Дюмин.