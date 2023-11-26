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10:46, 26 ноября 2023Россия

Сбитый украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле. Один из жильцов дома получил ранение

Обломки украинского БПЛА врезались в жилую многоэтажку в Туле, пострадал человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сбитый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Дюмин.

По словам главы Тульской области, дрон попал в жилую многоэтажку, после того как был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и потерял управление. Дюмин отметил, что серьезных повреждений в доме не зафиксировано, пострадало остекление трех квартир, которое в скором времени восстановят.

Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь

Алексей Дюмин губернатор Тульской области

Жителей из подъезда, в котором расположены квартиры с поврежденными стеклами, временно разместили в ближайшем детском саду. Они уже вернулись домой. Те, у кого были выбиты стекла, временно разместятся у родственников, им предложили также гостиничные номера.

Уточняется, что еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Тульской области. В результате пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Последствия попадания обломков дрона в многоэтажку сняли на видео

На кадрах, которые опубликовало издание Baza, запечатлены поврежденный балкон на 12-м этаже и несколько выбитых окон. Сам момент взрыва БПЛА и попадания его обломков в жилой дом попал на камеры видеонаблюдения. На видео слышен громкий звук разрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация.

Ночью украинские беспилотники попытались атаковать ряд российских регионов

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на столицу. Силы ПВО сбили дроны в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей было уничтожено 11 украинских БПЛА. Позже мэр российской столицы сообщил об уничтожении направлявшегося к Москве беспилотника в Подольске, а также в Раменском.

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о двух сбитых беспилотниках, пострадавших и разрушений нет. Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что дроны сбиты в Дзержинском и Жуковском районах региона. Позднее Минобороны доложило об уничтожении еще девяти украинских БПЛА ВСУ над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Около 9 утра брянский губернатор сообщил еще об одной безуспешной попытке атаки ВСУ.

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В мае беспилотники попали в три жилых дома в Москве

Рано утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Один из беспилотников нес кумулятивный заряд КЗ-6. Взрывное устройство не сдетонировало. Тогда Собянин рассказал, что в результате случившегося никто серьезно не пострадал. В Министерстве обороны России пояснили, что Москва была атакована восемью украинскими беспилотниками, все они сбиты.

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      Алина Гончарова
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