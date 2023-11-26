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06:19, 26 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении еще девяти БПЛА над территорией России

Минобороны сообщило об уничтожении еще 9 украинских БПЛА над территорией России

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье, 26 ноября, уничтожены еще девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее военное ведомство сообщило, что средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожены в районе Наро-Фоминска, Одинцовском городском округе, а также в Подольске. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

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      Марина Совина
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